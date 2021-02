Medvedev hatte 2019 das Finale der US Open in fünf Sätzen gegen Nadal verloren. Mit seinem Sieg über Tsitsipas baute der Russe nun seine beeindruckende Siegesserie aus: Der 25-Jährige hat auf der Tour jetzt bereits 20 Spiele in Folge gewonnen.

"Es war im dritten Satz nicht leicht, weil es ähnlich zu seinem Match gegen Rafael Nadal war", sagte Medvedev: "Ich bin etwas ängstlich geworden. Ich bin es nicht gewöhnt, im Halbfinale zu stehen so wie Nadal oder Federer. Es war nicht einfach, aber ich bin glücklich, dass ich gerade in den engen Momenten mein Spiel durchgebracht habe."

Tsitsipas verpasste es durch die Niederlage, den in Melbourne verletzt fehlenden Roger Federer in der Weltrangliste von Rang fünf abzulösen und bleibt damit Sechster.

Djokovic könnte im Finale am Sonntag (9:30 Uhr live bei Eurosport im Free-TV und im Liveticker bei Eurosport.de) seinen 18. Major-Titel einfahren und damit näher an Nadal und Roger Federer (beide 20) heranrücken. Djokovic wird am 8. März Federer als Rekordhalter in Sachen Wochen an Spitze der Weltrangliste (310) ablösen.