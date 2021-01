Größere Aufmerksamkeit erregte Koepfer erstmals 2019, als er zunächst mit einer Wildcard in Wimbledon die zweite Runde erreichte und kurz darauf bei den US Open als Qualifikant völlig überraschend ins Achtelfinale stürmte. Nach seinem Coup in New York kletterte er erstmals in die Top 100 der Welt. Hinter Alexander Zverev (Hamburg/ATP-7.) und Jan-Lennard Struff (Warstein/ATP-37.) ist Koepfer bereits drittbester Deutscher im Ranking.