Grigor Dimitrov (Bulgarien/Nr. 18) verletzte sich allerdings während der Partie auf der rechten Seite an der Rückenmuskulatur, konnte nicht mehr richtig aufschlagen und musste sich Anfangs des vierten Satzes offcourt ein "medical timeout" nehmen.

Karatsev, dessen Spielerprofil auf der offiziellen Webseite der Australian Open bis zum Achtelfinale nicht einmal ein Porträtfoto aufwies, hatte in den Runden zuvor schon Diego Schwartzman (Argentinien/Nr. 8) und nach 0:2-Satzrückstand auch Felix Auger-Aliassime (Kanada/Nr. 20) besiegt.

Vor dem schon 27 Jahre alten Karatsev war nur John McEnroe 1977 in Wimbledon, Bob Giltinan 1977 in Melbourne, Filip Dewulf 1997 bei den French Open und Vladimir Voltchkov 2000 in Wimbledon als Qualifikanten der Einzug ins Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers gewonnen.