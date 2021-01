"Ich habe die besten Erinnerungen an meine Geburtstagsfeiern bei den Australian Open in den vergangenen Jahren. Es ist eine liebgewordene Tradition, auch wenn ich in diesem Jahr die singenden Zuschauer in der Rod Laver Arena vermisse", schrieb Kerber weiter. In den vorigen Jahren kam es auch schon vor, dass ihr Tausende Fans im größten Stadion der Anlage ein Ständchen gesungen hatten.