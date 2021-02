Auf Platz 17 der Anlage in Melbourne verloren Kevin Krawietz und Laura Siegemund (Metzingen) in der ersten Runde glatt gegen das japanische Duo Ena Shibahara/Ben McLachlan 6:7 (3:7), 4:6.

Die an 16 gesetzten Sieger der US Open 2020 treffen in der zweiten Runde der Damen-Konkurrenz am Samstag auf die Ukrainerinnen Kateryna Bondarenko/Nadiia Kichenok.