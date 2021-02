Nach drei Siegen beim Qualifikationsturnier in Doha löste Karatsev erstmals das Ticket für das Hauptfeld eines Majors-Turniers - um dort unter anderem Diego Schwartzman, Félix Auger-Aliassime und Dimitrov in die Knie zu zwingen.

"Natürlich ist es für ihn der größte Erfolg, den er bisher hatte", so der Favorit, der aufgrund seiner Bauchmuskelprobleme auch am Mittwoch nicht trainierte: "Er hat wirklich nichts zu verlieren. Er ist motiviert. Ich erwarte von ihm, dass er rauskommt und alles gibt, um den Sieg zu holen."

Karatsev, so der 59-Jährige, sei "wie so ein englischer Drittligist im Fußball", der aber überhaupt nicht so spielt. "Wenn du beim Match gegen Schwartzman auf der Tribüne gesessen wärst und dir jemand erzählt hätte, dass einer der beiden Spieler auf Platz neun und der andere auf 114 im Ranking steht, dann hättest du gesagt, Schwartzman ist die Nummer 114", so Gilbert.