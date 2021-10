"Ich ermutige alle, sich impfen zu lassen", stellte Halep klar. In ihrer rumänischen Heimat trete auf tragische Weise zutage, was das Corona-Virus anrichten könne. "DIe Krankenhäuser sind überfüllt. Was da passiert, ist eine Tragödie", so die French-Open-Siegerin von 2018 und Wimbledon-Championesse von 2019.

Sie selbst sei bereits geimpft, unterstrich Halep und geht das Thema damit auf ganz andere Weise an wie etwa Novak Djokovic. Der Serbe verbat sich Nachfragen zu dem Thema, pocht auf die Privatsphäre und legt seinen Impfstatus nicht offen.

Ad

Das wird aber spätestens im Januar nötig sein, insofern der Weltranglistenerste bei den Australian Open an den Start gehen möchte.

Tennis Djokovic-Mutter teilt gegen Novaks Ehefrau Jelena aus VOR 2 STUNDEN

Spekulationen, wonach die Profis eine Impfung umgehen könnten, wenn sie sich in eine 14-tägige Quarantäne begeben, widersprach Daniel Andrews, Premierminister des Bundesstaates Victoria, vehement

Premierminister Andrews: "Problem im Grunde gelöst"

"Wir sperren Menschen, die nicht geimpft sind, aus Kneipen, Cafes, Restaurants, dem Melbourne Cricket Ground und allen möglichen anderen Veranstaltungen aus. Wir werden keine Ausnahmegenehmigung beantragen. Damit ist das Problem im Grunde gelöst", so der Politiker.

Ganz im Sinne von Simona Halep.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Djokovic-Mutter teilt gegen Novaks Ehefrau aus

Podcast - Das Gelbe vom Ball: Becker über Zverevs großes Ziel

Becker über Shootingstar Raducanu: Das muss jetzt passieren

Australian Open Aus für Djokovic? Kein Schlupfloch für Ungeimpfte in Australien VOR 10 STUNDEN