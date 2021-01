"Die Leute hier waren monatelang in Quarantäne, viele haben ihren Job verloren, die Kinder konnten nicht in die Schule und konnten auch kein Sport machen - Australien hat hart dafür gearbeitet, dass sie nun fast ohne COVID leben können."

Mischa Zverev, Bruder von Deutschlands Nummer eins Alexander Zverev, hat selbst die Teilnahme beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres in Melbourne verpasst. Der 33-Jährige scheiterte in der Qualifikation in Doha (Katar) 6:4, 3:6, 0:6 am Italiener Gian Marco Maroni.