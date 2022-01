Tennis

Alexander Zverev gelingt Break im zweiten Satz - zu Null Radu Albot den Aufschlag abgenommen

Alexander Zverev macht mit Radu Albot in der 3. Runde der Australian Open fast, was er will - hier gelingt es ihm, dem Mann aus Moldau im zweiten Satz zu Null den Aufschlag abzunehmen.

00:01:55, vor einer Stunde