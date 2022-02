Tennis

Novak Djokovic bezieht Stellung zu Wirbel um seine Person: Impfverzicht zu jedem Preis

Novak Djokovic durfte wegen einer fehlenden Corona-Impfung nicht an den Australian Open teilnehmen. Für den Serben ist das Verpassen weiterer Turniere ein Preis, den er "zu zahlen bereit" ist. Denn: Der Superstar will sich auch in naher Zukunft nicht impfen lassen.

00:01:17, vor einer Stunde