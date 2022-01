Alexander Zverev ist der letzte verbliebene deutsche Profis bei den Australian Open.

Am Freitag hat er die Chance gegen Radu Albot aus Moldau in das Achtelfinale einzuziehen. Die beiden bestreiten in der Day Session das letzte Match in der John Cain Arena.

Bei den Frauen spielt die Weltranglistenerste Ashleigh Barty (Australien) zu Beginn der Night Session in der Rod Laver Arena gegen Camila Giorgi (Italien). Parallel bekommt es Titelverteidigerin Naomi Osaka (Japan) in der Margaret Court Arena mit der US-Amerikanerin Amanda Anisimova zu tun.

Den fünften Turniertag in der Rod Laver Arena beschließen wird der 20-fache Grand-Slam-Champion Rafael Nadal (Spanien), der auf den Russen Karen Khachanov trifft.

Australian Open: Die Ansetzungen des 5. Tages im Überblick:

(Uhrzeiten MEZ, deutsche Profis fett geschrieben)

ROD LAVER ARENA

Alle Spiele in der Rod Laver Arena mit deutschem Kommentar im Livestream bei Eurosport mit Joyn Plus+

ab 1:00 Uhr

Victoria Azarenka (BLR/24) - Elina Svitolia (UKR/15)

Barbora Krejcikova (CZE/4) - Jelena Ostapenko (LAT/26)

Carlos Alcaraz (ESP/31) - Matteo Berrettini (ITA/7)

Night Session ab 9:00 Uhr

Ashleigh Barty (AUS) - Camila Giorgi (ITA/32)

Karen Khachanov (RUS/28) - Rafael Nadal (ESP/6)

MARGARET COURT ARENA

Alle Spiele in der Margaret Court Arena mit deutschem Kommentar im Livestream bei Eurosport mit Joyn Plus+

ab 1:00 Uhr

Nuria Parrizas Diaz (ESP) - Jessica Pegula (USA/21)

Marta Kostyuk (UKR) - Paula Badosa (ESP/8)

Reilly Opelka (USA/23) - Denis Shapovalov (CAN/14)

Night Session ab 9:00 Uhr

Amanda Anisimova (USA) - Naomi Osaka (JPN/13)

Adrian Mannarino (FRA) - Aslan Karatsev (RUS/18)

JOHN CAIN ARENA

Nicht vor 3:00 Uhr

Veronika Kudermetova (RUS/28) - Maria Sakkari (GRE/5)

Nicht vor 6:00 Uhr

Alexander Zverev (GER/3) - Radu Albot (MDA/Q)

KIA ARENA

Nicht vor 3:00 Uhr

Gaël Monfils(FRA/17) - Cristian Garín (CHL/16)

1573 ARENA

ab 1:00 Uhr

2. Match: Miomir Kecmanovic (SRB) - Lorenzo Sonego (ITA/25)

COURT 3

Nicht vor 3:00 Uhr

Madison Keys (USA) - Qiang Wang (CHN)

Sebastian Korda (USA) - Pablo Carreño Busta (ESP/19)

COURT 7

Ab 3:00 Uhr

Kevin Krawietz / Andreas Mies (GER/12) - Austin Krajicek / Sam Querrey (USA)

COURT 8

Nicht vor 5:00 Uhr

Simona Halep / Elena-Gabriela Ruse (ROM) - Jaqueline Cristian (ROM) / Andrea Petkovic (GER)

COURT 17

ab 1:00 Uhr

2. Match: Anna-Lena Friedsam (GER) / Raluca Olaru (ROM) - Yifan Xu / Zhaoxuan Yang (CHN/14)

Daniel Altmaier (GER) / Thiago Monteiro (BRA) - Wesley Koolhof (NED/10) / Neal Skupski (GBR/10)

