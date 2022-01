"Man muss hinterfragen, warum Zverev nach seinen gewonnenen Matches so negativ und kritisch war. Das ist grundsätzlich ok, aber er hat ja trotzdem ein Match gewonnen. Man muss sich in so ein Turnier eben auch hineineinsteigern", sagte Eurosport-Experte Becker.

Becker unkte, dass die aktuelle Nummer drei der ATP-Weltrangliste mental schon einen Schritt voraus war. "Vielleicht war er mit den Gedanken schon zu weit vorne beim Halbfinale oder Finale", so Becker.

Der sechsmalige Grand-Slam- und Australian-Open-Champion von 1996 betonte aber auch, dass Zverev "immer noch einer der besten Spieler der Welt" sei.

"Er hat im Achtelfinale einen schlechten Tag gehabt. Zverev muss sich jetzt erholen und lernen, was er dann in Paris besser machen kann", sagte Becker.

Die French Open werden vom 22. Mai bis 05. Juni 2022 ausgetragen. Titelverteidiger ist die serbische Nummer eins der Welt, Novak Djokovic.

