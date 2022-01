Tennis

Alexander Zverev schiebt Sonderschichten - Aufschläge nach Mitternacht

Alexander Zverev schlägt John Millman in der 2. Runde der Australian Open. Im Interview mit Eurosport-Moderator Matthias Stach verrät der Deutsche, warum er sich nach Mitternacht noch in der Arena rumtreibt, wieso er sich während des Turniers in seinem Hotelzimmer verschanzt, wie seine Matchroutine verläuft und warum er vor dem Spiel oft aufs Handy schaut.

00:06:24, vor einer Stunde