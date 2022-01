Zugegeben, Alexander Zverev hätte am Eurosport-Mikrofon die Feststellung des Reporters, wonach er keine atemberaubende Leistung abgeliefert habe, durchaus zurückweisen können.

Tat er aber nicht.

"Es war keine Glanzleistung von mir - keine Frage. Ich muss anfangen, besser zu spielen", ging Zverev hart mit sich ins Gericht. "Es lief nicht viel nach Plan, außer, dass ich gewonnen habe."

Und tatsächlich offenbarte der Favorit in den gut zweieinhalb Stunden in der Rod Laver Arena so manche Schwäche.