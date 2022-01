Das Tennisjahr startet traditionell mit dem Kracher Down Under.

Seit 1987 wird der "Happy Slam" jeweils im Januar in Melbourne, der zweitgrößten Stadt Australiens, ausgetragen.

Rekordsieger Novak Djokovic, der das Turnier ganze neun Mal gewinnen konnte und auch der amtierende Titelträger ist, fehlt. Der Serbe wurde nach zweiwöchigem Einreise-Krimi nach Hause geschickt und kann seinen Titel nicht verteidigen.

Die Chance für Spieler wie Daniil Medvedev [2] oder Alexander Zverev [3], ihrer Favoritenrolle gerecht zu werden - oder schlägt Rafael Nadal bei seinem Grand-Slam-Comeback nach einem halben Jahr Verletzungspause zu und gewinnt Rekordtitel 21 bei den Majors?

Topmatches des Tages im Überblick:

T. Maria - M. Sakkari [5]

- M. Sakkari [5] B. Bonzi - P. Gojowczyk

M. Giron - R. Nadal [6]

D. Koepfer - C. Taberner

- C. Taberner O. Otte - C. H. Tseng

- C. H. Tseng Y. Hanfmann - T. Kokkinakis

- T. Kokkinakis B. Krejcikova [4] - A. Petkovic

A. Zverev [3] - D. Altmaier

06:00 Uhr - Herzlich willkommen

Nach zwei Wochen Einreise-Hickhack um Novak Djokovic rückt in Melbourne nun endlich der Sport in den Vordergrund. Die Australian Open beginnen und das gleich mit mehreren Topduellen aus deutscher Sicht. Mit Peter Gojowczyk, Dominik Koepfer, Oscar Otte, Yannick Hanfmann, Andrea Petkovic, Tatjana Maria, Daniel Altmaier und Alexander Zverev in der Night-Session starten gleich acht Deutsche ins Turnier. Bei uns im Liveticker bleibt ihr stets informiert und behaltet den Überblick über alle wichtigen Matches.

