Am Sonntag lehnte das australische Bundesgericht den Einspruch des Serben gegen die wiederholte Annulierung seines Vosums ab.

In der Folge musste der neunmalige Australian-Open-Sieger nach tagelangem Hin und Her das Land verlassen und kann somit nicht am ersten Grand-Slam-Wettbewerb des Jahres teilnehmen