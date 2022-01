Tennis

Andrea Petkovic über den Auftakt in Melbourne: Das ist der Plan gegen Barbora Krejcíková

Andrea Petkovic über den Auftakt in Melbourne: Das ist der Plan gegen Barbora Krejcíková im Auftaktmatch der Australian Open 2022. Mit der Tschechin wartet gleich eine hohe Hürde auf die Deutsche, doch die Auftritte in der Vorbereitung, u.a. im Duell mit Naomi Osaka, geben Petkovic Rückenwind. Zur "nervenden" Causa Djokovic will sie hingegen nichts mehr sagen.

00:04:29, vor einer Stunde