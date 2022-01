Am Dienstag, 18. Januar startet Angelique Kerber in die Australian Open 2022. Die Kielerin trifft in der ersten Runde auf die Estin Kaia Kanepi.

Kerber ist beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres an Nummer 16 gesetzt und geht als Favoritin in ihre Auftaktpartie.

2016 feierte Kerber in Melbourne ihren ersten von bisher drei Grand-Slam-Siegen. Im vergangenen Jahr scheiterte sie jedoch bereits in der ersten Runde an Bernarda Pera.

In diesem Jahr will sie es an ihrem 34. Geburtstag besser machen und in die zweite Runde einziehen. Hier könnt ihr die Partie live sehen:

Australian Open: Angelique Kerber - Kaia Kanepi im kostenlosen Free-Livestream

Eurosport zeigt die Partie Angelique Kerber gegen Kaia Kanepi jetzt live im kostenlosen Free-Livestream auf Eurosport.de.

Australian Open: Angelique Kerber - Kaia Kanepi live im TV

Die Auftaktpartie von Angelique Kerber gibt es nicht live im TV zu sehen.

Australian Open: Angelique Kerber - Kaia Kanepi live im Livestream

Die Partie gibt es zudem auch im Livestream bei Joyn PLUS+ und im Eurosport Player. Dort verpasst Ihr keine Sekunde der Australian Open 2022. Hier habt ihr auf Bonuskanälen in Eigenregie die Wahl aus allen 16 Courts.

Australian Open: Angelique Kerber - Kaia Kanepi im Liveticker

Eurosport bietet zusätzlich zum Free-Livestream auf Eurosport.de auch einen Liveticker zum Auftaktmatch von Angelique Kerber an. Auf Eurosport.de gibt es zudem alle News und Videos vom ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres in Melbourne.

