Zudem hofft Gaël Monfils darauf, dass sein Märchen beim Happy Slam weitergeht. Mit Matteo Berrettini hat der Routinier jedoch seine bisher schwerste Aufgabe vor sich.

Bei den Frauen ist die amtierende French-Open-Siegerin Barbora Krejcikova wieder am Start. Die Tschechin bekommt es mit der US-Amerikanerin Madison Keys zu tun.

Ad

In der Night Session peilt Australiens Hoffnung Ashleigh Barty gegen Jessica Pegula das Halbfinale an.

Australian Open Australian Open live im TV und im Livestream bei Eurosport 16/01/2022 AM 14:01

Hier gibt es die Ansetzungen am Dienstag im Überblick.

Australian Open: Die Ansetzungen des 9. Tages im Überblick:

(Uhrzeiten MEZ, deutsche Profis fett geschrieben)

ROD LAVER ARENA

Alle Spiele in der Rod Laver Arena mit deutschem Kommentar im Livestream bei Eurosport mit Joyn Plus+

Nicht vor 2:30 Uhr

Barbora Krejcikova (CZE/4) - Madison Keys (USA)

Gewinnt Krejcikova das Match, wird sie in der am Montag veröffentlichten neuen Weltrangliste mindestens Zweite sein. Selbst Position eins ist noch erreichbar, falls Barty patzt. Keys würde mit einem Erfolg in die Top 30 der Welt zurückkehren. Für Krejcikova ist der Einzug ins Viertelfinale bereits ihre mit Abstand beste Leistung in Melbourne. Keys stand 2015 bereits im Halbfinale.

Nicht vor 4:00 Uhr

Denis Shapovalov (CAN/14) - Rafael Nadal (ESP/6)

Shapovalov warf im Achtelfinale mit Olympiasieger Alexander Zverev den letzten Deutschen aus dem Turnier. Der Kanadier könnte nach Wimbledon 2021 zum zweiten Mal das Halbfinale eines Majors erreichen. Bei den Australian Open steht er zum ersten Mal in der zweiten Woche. Die Australian Open sind für Nadal, gemessen an seiner Titelanzahl, das am wenigsten erfolgreiche Grand-Slam-Turnier. In Melbourne gewann der Spanier "nur" einmal.

Night Session ab 9:00 Uhr

Ashleigh Barty (AUS/1) - Jessica Pegula (USA/21)

Mit einem Erfolg gegen Pegula würde Barty auch nach den Australian Open sicher die Nummer eins der Welt bleiben. Die Australierin würde mit einem Halbfinaleinzug ihr bislang bestes Ergebnis beim Heimturnier einstellen. Bereits 2020 erreichte sie in Melbourne die Vorschlussrunde. Pegula hat mit dem Viertelfinaleinzug ihr Ergebnis aus dem Vorjahr wiederholt. Das ist gleichbedeutend mit ihrem bisher besten Resultat bei einem Grand Slam.

Gael Monfils (FRA/17) - Matteo Berrettini (ITA/7)

Mit einem Erfolg gegen Berrettini würde Monfils zu den Spielern gehören, die bei mindestens drei Grand Slam Turnieren das Halbfinale erreicht haben. Sein bisher bestes Ergebnis in Melbourne aus dem Jahr 2016 hat der Franzose mit dem Viertelfinal-Einzug bereits eingestellt. Auch Berrettini könnte seine dritte Halbfinalteilnahme bei drei unterschiedlichen Grand -lam-Turnieren verbuchen. Der Italiener hat zudem die Chance, nach dem Turnier auf Rang fünf der Welt vorzurücken.

Podcast - Das Gelbe vom Ball mit Boris Becker

Das könnte Dich auch interessieren: Die Faxen dicke: Medvedev attackiert Fans aufs Schärfste

Becker spricht Klartext: Diese Zahlen erklären den Zverev-K.o.

Australian Open Tsitsipas exklusiv nach Fünfsatz-Duell: "Keine Probleme mehr mit Ellbogen" VOR 24 MINUTEN