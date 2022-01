Auch die australische Hoffnung Ashleigh Barty schlägt wieder auf. Sie bekommt es mit Amanda Anisimova aus den USA zu tun.

Anschließend spielt in der Rod Laver Arena Matteo Berrettini aus Italien gegen den Spanier Pablo Carreño Busta.

Mit Spannung erwartet wird das Duell zwischen der zweimaligen Turniersiegerin Victoria Azarenka aus Belarus und French-Open-Champion Barbora Krejcikova aus Tschechien.

Hier gibt es die Ansetzungen am siebten Turniertag der Australian Open in Melbourne in der Übersicht.

Australian Open: Die Ansetzungen des 7. Tages im Überblick:

(Uhrzeiten MEZ, deutsche Profis fett geschrieben)

ROD LAVER ARENA

Alle Spiele in der Rod Laver Arena mit deutschem Kommentar im Livestream bei Eurosport mit Joyn Plus+

ab 1:00 Uhr

Madison Keys (USA) - Paula Badosa (ESP/8)

Barbora Krejcikova (CZE/4) - Victoria Azarenka (BLR/24)

Nicht vor 4:00 Uhr

Adrian Mannarino (FRA) - Rafael Nadal (ESP/6)

Night Session ab 9:00 Uhr

Ashleigh Barty (AUS/1) - Amanda Anisimova (USA)

Pablo Carreño Busta (ESP/19) - Matteo Berrettini (ITA/7)

MARGARET COURT ARENA

Nicht vor 3:00 Uhr

Jessica Pegula (USA/21) - Maria Sakkari (GRE/5)

Nicht vor 5:00 Uhr

Alexander Zverev (GER/3) - Denis Shapovalov (CAN/14)

JOHN CAIN ARENA

Nicht vor 8:30 Uhr

Miomir Kecmanovic (SRB) - Gael Monfils (FRA/17)

