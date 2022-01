Ashleigh Barty (Australien/Nr. 1) hat die Australian Open gewonnen und Down Under für den ersten Heimsieg seit 1978 gesorgt. "Das ist einfach ein Traum, der wahr geworden ist. Ich bin so stolz, ein Aussie zu sein", sagte Barty.

Die Nummer eins der Tennis-Weltrangliste bezwang am Samstag im Finale von Melbourne Danielle Collins (USA/Nr. 27) 6:3, 7:6 (7:2) und holte sich ihren dritten Grand-Slam-Titel nach den French Open 2019 und Wimbledon im Vorjahr.

Barty ist die erste australische Siegerin beim Heim-Grand-Slam seit 1978, als Christine O'Neil den Titel gewann. Damals fanden die Australian Open noch im Kooyong Tennis Club in Melbourne auf Rasen statt. Bei den Männern datiert der bislang letzte australische Triumph sogar aus dem Jahr 1976 (Mark Edmondson).

Barty baute damit in ihrem dritten Grand-Slam-Finale ihre makellose Bilanz aus, insgesamt ist es der 15. Profi-Titel für die 25-Jährige. Collins verpasste dagegen in ihrem ersten Major-Finale den ersten großen Titel. Für den Sieg erhält Barty ein Preisgeld von rund 1,8 Millionen Euro.

Vor knapp 12.000 Fans in der Rod Laver Arena, die ihre enorm populäre "Ash" lautstark anfeuerten, war Barty immer wieder Nervosität anzumerken, nachdem sie zuvor fulminant durchs Turnier gerauscht war. Sie verlor nur 21 Spiele auf dem Weg ins Finale und gab nur einmal ihren Aufschlag ab.

Im ersten Satz hatte Collins bei 2:2 die erste Breakchance des Matches. Barty wehrte gekonnt ab und nutzte anschließend ihre erste Möglichkeit, Collins den Aufschlag zu nehmen, zum 4:2. Nach 32 Minuten ging Durchgang eins mit 6:3 an die hochfavorisierte Australierin.

Doch die Nummer 30 der Welt fightete. Barty, im bisherigen Turnierverlauf erst ein einziges Mal gebreakt, gab zum 0:2 ihren Aufschlag ab.

Danielle Collins wirft 5:1-Führung weg

Als die Weltranglistenerste im Spiel drauf bei Vorteil einen einfachen Volley ins Aus schubste, witterte die US-Amerikanerin erst recht Morgenluft und breakte Barty zum 5:1 sogar ein zweites Mal.

Doch Barty gab den Satz noch nicht verloren. Mit dem Publikum im Rücken holte die 25-Jährige vier Spiele in Folge, glich zum 5:5 aus und beschwor schließlich den Tiebreak herauf.

Dort stellte sie schnell auf 5:1 und verwandelte nach 1:27 Stunden ihren ersten Matchball zum Triumph.

Barty bei Siegerehrung bescheiden

Bei der anschließenden Siegerehrung gratulierte sie Collins, dankte Organisatoren, Schiedsrichtern, Ballkindern sowie Fans, und richtete liebevolle Worte an ihre Eltern und Schwestern auf der Tribüne.

Über ihre eigenen herausragenden Leistungen wollte sie im größten Moment ihrer Karriere kaum Worte verlieren.

"Ich habe solch ein Glück, dass so viele Leute hier sind, die mich lieben und unterstützen", sagte Barty gerührt.

Australian Open: Barty wird Favoritenrolle gerecht

Schon seit dem ersten Turniertag war Barty die große Favoritin gewesen, eine ganze Nation erwartete den Titel - ein Druck, dem sie in ihrer Karriere nicht immer standgehalten hatte.

Nach den US Open 2014 nahm sie sich ausgebrannt eine Auszeit, spielte professionell in der Heimat Cricket und fand so den Spaß am Sport wieder.

2020 wie auch zum Ende der vergangenen Saison nahm sich Barty ebenfalls längere Pausen, um während der Corona-Pandemie mehr Zeit bei ihrer Familie verbringen zu können. Aus diesen Auszeiten zieht Barty viel Kraft, am Montag geht sie in ihre 113. Woche als Führende der Weltrangliste - nur sechs Spielerinnen schafften mehr.

Collins verpasst ersten großen Titel

Collins verpasste hingegen in ihrem ersten Major-Finale ihren ersten großen Titel. Doch schon die starken Auftritte in Melbourne sind der größte Erfolg ihrer Karriere - denn die 28-Jährige hatte in den vergangenen Jahren gleich mit zwei chronischen Krankheiten zu kämpfen.

Unter den Augen von Russell Crowe: Collins zeigt Nerven

Erst musste sie rheumatoide Arthritis in den Griff kriegen, im vergangenen Jahr erhielt sie die Diagnose Endometriose. Erst eine Operation im vergangenen April verschaffte nach langer Leidenszeit mit außergewöhnlich starken Regelschmerzen Linderung.

Trotz der Niederlage wird sie ab Montag erstmals in die Top 10 des Rankings einziehen und als beste US-Amerikanerin platziert sein.

