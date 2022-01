"Stefanos Tsitsipas wird seit Jahren von seinem Vater gecoacht, das ist kein Geheimnis", erklärte Tennis-Legende Boris Becker bei Eurosport. Der zweifache Australian-Open-Champion meinte damit das Coaching während des Matches von der Tribüne aus - und das ist verboten.

Daniil Medvedev bekam das während der Partie mit und forderte den Unparteiischen, Jaume Campistol, rüde zum Handeln auf. "Bist du dumm, bist du verrückt?! Sein Vater kann bei jedem Punkt reinreden", schrie der Weltranglistenzweite beim Seitenwechsel im zweiten Satz.

Ad

"Da hat er einen wunden Punkt getroffen", gab Becker dem US-Open-Sieger recht.

Australian Open Eklat und Sieg - Medvedev ringt Tsitsipas im Halbfinale nieder VOR 2 STUNDEN

In der Rod Laver Arena wurde entsprechend reagiert. "Man hat eine Schiedsrichterin in die Ecke geschickt, die Griechisch kann und überprüft, ob gecoacht wird", erklärte Eurosport-Expertin Barbara Schett, die das Match vor Ort verfolgte.

Asderaki-Moore in bester Agenten-Manier

Bei dieser Schiedsrichterin handelte es sich offenbar um Eva Asderaki-Moore, die sich seit Jahren als Top-Referee einen Namen gemacht hat und Griechin ist.

Wie auf einem Video zu sehen ist, platzierte sich die 40-Jährige in bester Agenten-Manier in einem Tunnel unter der Tribüne der Tsitsipas-Box - und gab von dort aus per Handzeichen Signale.

Zu Beginn des vierten Satzes reagierte Campistol dann und sprach eine Verwarnung gegen Tsitsipas wegen unerlaubten Coachings durch seinen Vater Apostolos aus.

Medvedev wiederum war spätestens nach dem Match wieder beruhigt, hatte er durch das 7:6 (7:5), 4:6, 6:4 und 6:1 doch das Endspiel gegen Rafael Nadal erreicht.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: "Lächerlich!" Kyrgios schießt gegen Venus zurück

Podcast - Das Gelbe vom Ball mit Julia Görges

"Jetzt wird's Weltklasse!" Tsitsipas kontert Medvedev aus

Australian Open Medvedev sorgt für Skandal: "Mein Gott, du bist so schlecht!" VOR 3 STUNDEN