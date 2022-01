Tennis

Australian Open 2022 - Rafael Nadal nutzt fünften Matchball: Yannick Hanfmanns Kampf nicht belohnt

Rafael Nadal schlägt in der zweiten Runde der Australian Open Yannick Hanfmann 6:2, 6:3, 6:4. Um seinen Sieg perfekt zu machen, braucht der Spanier insgesamt fünf Matchbälle. Auch weil Hanfmann bis zum Schluss kämpft und in den letzten Ballwechseln nochmal auftrumpft. So muss Nadal nochmal über Einstand gehen. Die Entscheidung im Video.

00:03:07, vor einer Stunde