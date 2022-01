Dies zeigen die vom Gericht veröffentlichten Dokumente. Laut der Zeitung "The Age" und "Sky News" soll der 34-Jährige allerdings in dem Zeitraum von Belgrad nach Spanien gereist sein, von wo er sich schließlich auf den Weg nach Melbourne machte. Einträge in den Sozialen Medien belegen dies.

Auf dem Dokument wird auch ausgeführt, dass falsche Informationen "ein schwerwiegender Verstoß" seien.

"Die Erteilung falscher oder irreführender Auskünfte kann auch zivilrechtlich geahndet werden", heißt es weiter. Die Höchststrafe beträgt dabei 12 Monate Haft.

Allerdings erklärte Djokovic bereits den Grenzbeamten, dass die Einreiseformulare von Tennis Australia ausgefüllt wurden. Daher steht nicht fest, ob der Serbe dafür belangt werden kann.

Einwanderungsminister verschiebt offenbar Visum-Entscheidung

Am Montag hatte ein Gericht in Melbourne die Annullierung von Djokovics Visums durch die australischen Grenzschutzbehörden wieder aufgehoben und ihn aus der Unterbringungseinrichtung für Ausreisepflichtige entlassen, in der er sich seit seiner Ankunft befand.

Djokovic ist ungeimpft und beruft sich in einer medizinischen Ausnahmegenehmigung auf seinen Status als Genesener nach seiner zweiten Coronainfektion, die am 16. Dezember festgestellt worden sein soll.

Der Minister für Einwanderung, Alex Hawke, hatte nach den Entscheidungen vom Montag angekündigt zu prüfen, ob er Djokovic mit seiner persönlichen Entscheidungsgewalt erneut die Aufenthaltsberechtigung entzieht. Es deutete sich am Dienstag aber kein Beschluss darüber an.

Ein Sprecher des Ministers erklärte: "Wie bereits gestern vor Gericht erklärt, erwägt Herr Hawke, ob er das Visum von Herrn Djokovic unter Anwendung des Paragraphen 133(C)3 im Migration Act storniert. Da die Angelegenheit noch nicht abgeschlossen ist, ist es aus rechtlichen Gründen nicht angebracht, weitere Kommentare abzugeben.

(mit SID)

Auseinandersetzungen zwischen Djokovic-Fans und Polizei in Melbourne

