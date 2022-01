Die Partie war die Neuauflage des US-Open-Viertelfinals von 2021. Damals feierte Botic van de Zandschulp seinen bislang größten Grand-Slam-Erfolg und avancierte zu einem der Shootingstars der Szene.

Wie damals in New York war Daniil Medvedev aber auch heute in Melbourne eine Nummer zu groß.

Der Russe spielte geduldig und ließ sich von der guten Vorstellung seines Kontrahenten nicht aus dem Rhythmus bringen.

Im ersten und zweiten Satz gelang Medvedev jeweils ein Break, das er jeweils als Schlüssel zum Satzgewinn nutzte.

Im dritten Durchgang sorgte der Favorit dann mit zwei Breaks zum 3:2 und 5:2 für klare Verhältnisse. Nach einer Stunde und 55 Minuten machte der US-Open-Champion mit dem ersten Matchball das Weiterkommen perfekt.

