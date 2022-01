Der Slovake ergänzte: "Ich habe noch nicht mit ihm gesprochen seit er in Belgrad ist. Es ist klar, dass das Ganze ihn mental schwer getroffen hat. Es wird noch eine ganze Weile schmerzen und es wird schwer sein, das Geschehene aus seinem Kopf zu bekommen."

Vajda erklärte weiter: "Ich weiß nicht, wie er damit umgegangen ist, es muss ein riesiges Leid gewesen sein. Er hat alle Maßnahmen demütig ertragen, aber was sie ihm angetan haben, muss ihn geprägt haben. Es war ein politischer Prozess."

Djokovic, der bislang nicht gegen das Coronavirus geimpft ist, war nach tagelangem juristischem Gerangel aus Australien abgeschoben worden und durfte nicht an den Australian Open teilnehmen.

Zuletzt verdichteten sich die Anzeichen, dass auch die Teilnahme bei zwei weiteren Grand-Slam-Turnieren, namentlich den French Open (Mitte Mai) und Wimbledon (Ende Juni), nur für geimpfte Spieler möglich sein wird . Sollte Djokovic eine Impfung bis dahin weiterhin verweigern, wäre eine Titelverteidigung in Paris und London - genau wie in Melbourne - also nicht möglich.