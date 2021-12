Diese Rückkehr plant der US-Open-Sieger von 2020 nun mit Beginn der Südamerika-Tour Ende Januar im argentinischen Córdoba.

Den Jahreswechsel verbringt Thiem in seiner österreichischen Heimat, ehe er dann in südlichen Gefilden das Training unter freiem Himmel beginnt.

Thiem hat seit einer im Juni erlittenen Handgelenkverletzung kein Match mehr bestritten.

Sein bis dato letztes Grand-Slam-Turnier spielte der 28-Jährige bei den French Open im Mai in Paris, wo er in der ersten Runde an dem Spanier Pablo Andujar scheiterte.

