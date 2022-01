Australian Open

Krejcikova war in Melbourne bisher nicht über die zweite Runde hinausgekommen, nun kämpft sie gegen Madison Keys aus den USA um den Einzug ins Halbfinale.

Die stark aufschlagende 26-Jährige, die 2017 bei den US Open im Finale stand, schaltete in ihrem Achtelfinale die an Position acht gesetzte Spanierin Paula Badosa 6:3, 6:1 aus.

Auch für die zweimalige Grand-Slam-Halbfinalistin Maria Sakkari ist das Turnier beendet.

Die Griechin unterlag der US-Amerikanerin Jessica Pegula 6:7 (0:7), 3:6.

Achtelfinale: Keys schockt Badosa - Highlights

Ergebnisse Damen - Achtelfinale Sonntag:

A. Barty (AUS/1) - A. Anisimova (USA) | Livescoring

J. Pegula (USA/21) - M. Sakkari (GRE/5) 7:6 (7:0), 6:3

B. Krejcikova (CZE/4) - V. Azarenka (BLR/24) 6:2, 6:4

M. Keys (USA) - P. Badosa (ESP/8) 6:3, 6:1

Achtelfinale: Krejcikova schaltet Azarenka aus - Highlights

(SID)

