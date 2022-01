Top-Favoritin Ashleigh Barty (Australien/Nr. 1) hat bei ihrem Heim-Grand-Slam in Melbourne das Viertelfinale erreicht. Die Weltranglistenerste bezwang bei den Australian Open die formstarke US-Amerikanerin Amanda Anisimova 6:4, 6:3.

Barty ist weiter ohne Satzverlust und nährt damit die australischen Hoffnungen auf den ersten Heimsieg seit 1978. Damals hatte Christine O'Neil als bislang letzte Australierin den Titel geholt.

Im Viertelfinale trifft Barty (Australien/Nr. 1) auf Jessica Pegula (USA/Nr. 21), die die zweimalige Grand-Slam-Halbfinalistin Maria Sakkari (Griechenland/Nr. 5) 7:6 (7:0), 6:3 ausschaltete.

Bartys bestes Ergebnis in Melbourne ist bisher der Halbfinaleinzug 2020, im vergangenen Jahr war sie nach einem bis dato tadellosen Turnierverlauf in der Runde der besten acht Spielerinnen ausgeschieden.

Barty zeigt Anisimova die Grenzen auf

Ein ähnlicher Ausrutscher gegen Pegula wäre eine Überraschung.

Zu konstant tritt Barty derzeit besonders bei eigenem Aufschlag auf. Anisimova galt nach dem Sieg beim Vorbereitungsturnier in Melbourne und dem Erfolg in der Runde zuvor über die ehemalige Nummer eins Naomi Osaka (Japan/Nr. 13) als Geheimfavoritin.

Wimbledonsiegerin Barty zeigte der 20-Jährigen jedoch die Grenzen auf.

Azarenka und Badosa ausgeschieden

French-Open-Siegerin Barbora Krejcikova (Tschechien/Nr. 4) hat derweil auch in überzeugender Manier das Viertelfinale erreicht. Die 26 Jahre alte Tschechin schlug die zweimalige Turniersiegerin Victoria Azarenka (Belarus/Nr. 24) 6:2, 6:2

Azarenka, die 2012 und 2013 das Grand-Slam-Turnier gewann, hatte während des Matches mit Nackenproblemen zu kämpfen.

Die Tschechin kämpft nun gegen die ungesetzte Madison Keys (USA) um den Einzug ins Halbfinale. Die stark aufschlagende 26-Jährige, die 2017 bei den US Open im Finale stand, schaltete in ihrem Achtelfinale die an Position acht gesetzte Spanierin Paula Badosa 6:3, 6:1 aus.

Ergebnisse Damen - Achtelfinale Sonntag:

A. Barty (AUS/1) - A. Anisimova (USA) 6:4, 6:3

J. Pegula (USA/21) - M. Sakkari (GRE/5) 7:6 (7:0), 6:3

B. Krejcikova (CZE/4) - V. Azarenka (BLR/24) 6:2, 6:4

M. Keys (USA) - P. Badosa (ESP/8) 6:3, 6:1

(mit SID)

