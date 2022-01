Im Viertelfinale trifft Gaël Monfils (Frankreich/Nr. 17) auf Pablo Carreño Busta (Spanien/Nr. 19) oder Matteo Berrettini (Italien/Nr. 7).

"Es war eine unglaubliche Schlacht", meinte Monfils nach 2:35 Stunden harter Arbeit gegen den Weltranglisten-77.: "Es war eine lange Reise, wieder auf dieses Niveau zurückzukehren - aber ich bin noch nicht am Ende."

Monfils hatte seit 2016 nur bei einem Grand-Slam-Turnier die Runde der letzten Acht erreicht (US Open 2019). In einem Major-Halbfinale stand er zuletzt 2016 in New York.

Kecmanovic wäre eigentlich der Erstrundengegner von Novak Djokovic (Serbien/Nr. 1) gewesen - der Turnierfavorit war jedoch vor Start der Australian Open wegen fehlener Impfnachweise ausgewiesen worden.

Kecmanovic nutzte den Umstand und zog nach Siegen gegen Salvatore Caruso (Italien), Tommy Paul (USA) und Lorenzo Sonego (Italien) erstmals in die vierte Runde eines Grand-Slam-Turniers ein. Den 22-Jährigen dürfte das damit gewonnene Preisgeld von umgerechnet 207.710 Euro etwas über das Aus gegen Monfils hinwegtrösten.

Mit 35 im Viertelfinale! Monfils macht Konkurrenz Kampfansage

Ergebnisse Herren - Achtelfinale Sonntag:

R. Nadal (ESP/6) - A. Mannarino (FRA) 7:6 (16:14), 6:2, 6:2 | Zum Spielbericht

D. Shapovalov (CAN/14) - A. Zverev (GER/3) 6:3, 7:6 (7:5), 6:3 | Zum Spielbericht

6:3, 7:6 (7:5), 6:3 | Zum Spielbericht P. Carreño Busta (ESP/19) - M. Berrettini (ITA/7) | Livescoring

G. Monfils (FRA/17) - M. Kecmanovic (SRB) 7:5, 7:6 (7:4), 6:3

