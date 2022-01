"Es waren harte drei, vier Jahre und hat mich einiges an Arbeit gekostet, hierher zurückzukehren", sagte Murray nach dem Match: "Vor drei Jahren dachte ich schon, ich hätte mein letztes Match hier gespielt. Es ist fantastisch, zurück zu sein. So ein Fünfsatzsieg - was Schöneres gibt es nicht. Ich kann mich hier hoffentlich noch weiter verbessern und weit kommen."

Seit seinem Achtelfinaleinzug 2017 in Melbourne hat Murray bei Grand Slams nicht mehr die zweite Woche erreicht.

Ad

Der Russe Andrey Rublev hat ohne Schwierigkeiten sein Ticket für die zweite Runde gelöst.

Australian Open LIVETICKER | Kerber in den Startlöchern VOR 5 STUNDEN

Er bezwang in seinem Auftaktmatch beim "Happy Slam" Gianluga Mager aus Italien 6:3, 6:2, 6:2. Magers Landsmann Jannik Sinner wurde unterdessen seiner Favoritenrolle gerecht. Er setzte sich 6:4, 7:5, 6:1 gegen Joao Sousa aus Portugal durch.

1. Runde: Rublev gegen Mager ohne Probleme - Highlights

Auger-Aliassime und Paire in fünf Sätzen erfolgreich

Einen harten aber letztlich erfolgreichen Arbeitstag hat Felix Auger-Aliassime hinter sich. Der Kanadier schlug Emil Ruusuvuori aus Finnland 4:6, 6:0, 6:3, 3:6, 4:6.

Filip Krajinovic aus Serbien war nur eine kleine Hürde für den Argentinier Diego Schwartzman. Die Nummer 13 der Setzliste gewann 6:3, 6:4, 7:5.

In einen Fünfsatzkrimi mit aus seiner Sicht einem Happy-End musste Benoit Paire. Der Franzose schlug Thiago Monteiro aus Brasilien 6:4, 3:6, 7:5, 2:6, 7:5.

Fünfsatzsieg! Verschwitzter Paire lässt sich feiern

Casper Ruud muss absagen

Bereits vor seinem ersten Match war das Turnier für Casper Ruud beendet. Der Norweger verletzte sich im Training am Knöchel und musste seinen Start absagen.

"Normalerweise beträgt die Genesungszeit ein oder zwei Wochen, ich denke, in diesem Fall wird es eher nur eine Woche sein. Ich werde mir den Rest der Woche freinehmen, ich habe einen Flug zurück nach Europa, also werde ich wahrscheinlich noch ein oder zwei Tage hier bleiben, um zu sehen, wie es sich entwickelt", so Ruud.

Das könnte Dich auch interessieren: Totalschaden Down Under: Die Folgen der Causa Djokovic

(SID)

1. Runde: Denis Shapovalov vs. Laslo Djere - Highlights

ATP Sydney Final-Highlights: Murray verpasst ersten Titel seit zwei Jahren 15/01/2022 AM 14:57