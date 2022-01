Zugleich lobte Kyrgios das an Position drei gesetzte Doppel auf der Pressekonferenz nach dem Spiel.

"Ich denke, es war heute die richtige Balance. Die Qualität des Tennisspiels war erstaunlich. Die Festivalatmosphäre war immer noch da. Ich glaube, sie (Zeballos und Granollers, Anm. d. Red.) haben sie angenommen. Sie wussten, dass es eine unglaubliche Atmosphäre war", meinte der Tennis-Bad-Boy.

Zeballos habe sogar ein Selfie mit dem australischen Doppel gemacht. "So nimmt man diese Atmosphäre an. Man verliert kein Spiel und ist dann hinterher beleidigt oder sauer. Das ist lächerlich. Wir versuchen nur, das Publikum noch mehr anzustacheln", motzte Kyrgios in Richtung Venus.

Venus-Kritik an Kyrgios: "Ein absoluter Idiot"

"Am Ende des Tages ist er einfach nur ein absoluter Idiot. Von der Reife her sieht man, wieso er sein Potential nie voll ausschöpfen konnte und wahrscheinlich auch nie wird", meinte Venus gegenüber dem Fernsehsender "1News". Kyrgios habe "die Reife eines 10-Jährigen". Das Viertelfinale habe sich zudem "wie ein Zirkus angefühlt und nicht wie ein Tennis-Match".

Pütz/Venus waren teilweise bei ihren eigenen Aufschlägen ausgebuht worden. Kyrgios und Kokkinakis stachelten die australische Menge bei ihrem Heimspiel zusätzlich an. Nichtsdestotrotz spielen am Samstag (live ab ca. 10:45 Uhr bei Eurosport) die beiden Australier im Endspiel gegen ihre Landsmänner Matthew Ebden und Max Purcell um den Titel.

