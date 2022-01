Das Doppel-Match zwischen Tim Pütz und Michael Venus und dem australischen Duo Nick Kyrgios/Thanasi Kokkinakis war ein weiteres Highlight der diesjährigen Australian Open. Nach dem Match redete jedoch kaum jemand mehr über den 7:5, 3:6, 6:3-Erfolg der Lokalmatadoren . Der Grund war wieder einmal Kyrgios.

Bereits unmittelbar nach dem Viertelfinal-Match echauffierte sich Pütz über das Verhalten des Publikumslieblings und bezeichnete die Show des 26-Jährigen als "unsportlich".

Ad

Was war passiert? Kyrgios alberte während des Spiels in gewohnter Manier herum und peitschte die Menge mit ausufernden Gesten immer wieder an. Diese antworteten dann in Davis-Cup-Stimmung und mit Zwischenrufen, welche die Grenze teilweise überschritten.

Australian Open Phänomen Nadal - ist das Monster schon entfesselt? GESTERN AM 17:58

So wurde das Duo Pütz/Venus bei eigenen Aufschlägen gleich mehrfach ausgebuht.

Pütz von Fans genervt: "Wurden massiv beleidigt"

Kyrgios: Venus fällt vernichtendes Urteil

Ein Verhalten, das für Pütz zu weit ging: "Was er (Kyrgios; Anm. d. Red.) da teilweise zwischen dem ersten und zweiten Aufschlag macht, hat nichts mit Entertainment und witzig zu tun."

Nun legte auch Doppelpartner Venus gegen Kyrgios nach und nahm dabei kein Blatt vor den Mund: "Er hat die Reife eines 10-Jährigen", polterte der Neuseeländer gegenüber dem Fernsehsender "1News" und betonte:

"Es hat sich wie ein Zirkus angefühlt und nicht wie ein Tennis-Match. Am Ende des Tages ist er einfach nur ein absoluter Idiot. Von der Reife her sieht man, wieso er sein Potential nie voll ausschöpfen konnte und wahrscheinlich auch nie wird."

Doppel-Viertelfinale: Kyrgios-Party wie beim Davis-Cup - Highlights

Venus: "Er kann mit einem Smash ein Kind treffen..."

Das Viertelfinale habe sich mehr wie ein "Zirkus" anstatt eines Tennis-Matches angefühlt. "Es ist unglaublich", so Venus: "Er kann mit einem Smash ein Kind treffen und nur weil er ihm danach seinen Schläger schenkt, halten ihn die Leute danach für einen guten Typen."

Dabei spielte der Neuseeländer auf eine Szene im vierten Spiel des ersten Satzes an, als Kyrgios unbedacht einen Ball ins Publikum schmetterte und dabei aus Versehen einen Jungen traf. Das besondere Geschenk des Australiers ließ den Getroffenen jedoch kurz darauf wieder lächeln.

Die Szene im Video:

Toller Moment! Kyrgios schießt Kind ab - dann kommt eine große Geste

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Gegen alle Naturgesetze: Macht es Nadal wie Federer?

Australian Open Eskalation nach Doppel-Sieg: Kyrgios erzählt, wie es wirklich war 24/01/2022 AM 07:54