Tennis

Mutter Dijana Djokovic nimmt Sohn Novak auf Pressekonferenz in Schutz: "Er trägt keine Schuld"

"Wir sind heute hier, um den Sieg unseres Sohnes zu feiern", so Dijana Djokovic. Novak Djokovic befindet sich zwar wieder in Freiheit, die Diskussionen um ihn reißen trotzdem nicht ab. Seine Mutter wirft Australien nun vor, ihren Sohn schlimmen Qualen ausgesetzt zu haben. Gleichzeitig nimmt die 57-Jährige den Weltranglistenersten in Schutz: "Er trägt keine Schuld."

00:01:14, vor 16 Minuten