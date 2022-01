Die Tatsache, dass Novak Djokovic nach seiner Ausweisung nicht um seinen zehnten Titel bei den Australian Open kämpfen kann, hat nach Ansicht von Boris Becker Auswirkungen auf den kompletten Turnierverlauf.

"In der Setzliste gibt es Verschiebungen. Da rückt jetzt ein Lucky Loser nach, der quasi an Position eins gesetzt ist", erläutert Becker und spielt damit auf Salvatore Caruso an, der anstelle von Djokovic in Runde eins antrat.

Ad

Dabei war der Weltranglisten-150. allerdings chancenlos und unterlag Djokovics Landsmann Miomir Kecmanovic mit 4:6, 2:6, 1:6.

Australian Open Einreise-Posse: Becker warnt Djokovic vor weiteren Konsequenzen VOR 14 STUNDEN

Die neue Situation ohne Djokovic mache "die obere Hälfte des Turnierbaums deutlich schwächer, weil Novak nicht spielt", so Becker.

Bruder Mischa exklusiv: Das erwarte ich von Alexander Zverev

Dies könnte vor allem für Alexander Zverev noch zum Vorteil werden, der im Halbfinale auf den Rekord-Grand-Slam-Champion aus Serbien hätte treffen können.

Becker betont: Nadal hat recht

Becker plädiert überdies dafür, den Fokus nun aufs Turnier zu richten und die Vorfälle um Djokovic ad acta zu legen. "Wir sollten uns auf Melbourne konzentrieren - auf die Spieler, die da sind. Denn wie Rafael Nadal richtig gesagt hat: Kein Spieler ist wichtiger als irgendein Turnier."

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Alle Infos zu den Australian Open

Podcast - Das Gelbe vom Ball: Becker über Zverevs Chancen

Becker fordert Zverev: "Wenn es dieses Jahr nicht passiert, dann ..."

Australian Open Totalschaden Down Under: Die Folgen der Causa Djokovic VOR 17 STUNDEN