Nadal hatte nach seiner Halbfinal-Niederlage bei den French Open gegen Novak Djokovic 2021 nur noch in Washington (August) aufgeschlagen, danach aber nach seiner Achtelfinale-Pleite gegen Lloyd Harris die Saison wegen seiner Fußverletzung, die operiert werden musste, beendet.

"Es war hart, so lange nicht dabei sein zu können", sagte Nadal: "Die Verletzung war wirklich langwierig. Es gab auch Momente der Zweifel, aber ich könnte nicht glücklicher sein, jetzt hier zu stehen und wieder spielen zu können. Es wird Schritt für Schritt besser."

Ansetzungen Montag: Nadal gefordert - Zverev in Night Session

In der 2. Runde trifft Nadal entweder auf den australischen Wild-Card-Inhaber und Adelaide-Sieger Thanasi Kokkinakis oder den deutschen Qualifikanten Yannick Hanfmann.

Olympiasieger Alexander Zverev (Hamburg) ist am Montag im Duell mit Landsmann Daniel Altmaier (Kempen) in der Night Session in der Rod-Laver-Arena (2. Match nach 9:00 Uhr live bei Eurosport und im Liveticker ) im Einsatz.