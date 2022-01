Für Serbiens Präsident Aleksandar Vucic ist klar dass die Anklage im Fall Novak Djokovic mit falschen Karten gespielt hat.

"In dem sinnlosen Gerichtsverfahren konnte man sehen, wie sehr die Anklage lügt. Sie haben schlicht und ergreifend gelogen", monierte der Politiker.

Ad

Die ATP reagierte indes vor allem auf die sportliche Komponente des Urteils. Djokovics "Fehlen bei den Australian Open ist ein Verlust für das Spiel", teilte die Tennis-Profiorganisation mit.

Australian Open Keine Australian Open für Djokovic - so reagiert der Rekordsieger VOR 4 STUNDEN

Der dreimalige Australian-Open-Champion Mats Wilander sprach dem 34-Jährigen indes seine "Anerkennung" dafür aus, dass er versucht hat, einen Weg zu finden, um an den Start zu gehen.

Der australische Tennisstar Nick Kyrgios hielt sich kurz und twitterte nur ein Emoji, das den Schluss nahelegt, dass er den Ablauf der Ereignisse kritisch sieht.

Die Reaktionen zum Urteil im Fall Djokovic:

Aleksandar Vucic (Präsident Serbien): "Ich habe Novak gesagt, dass ich es kaum erwarten kann, dass er nach Serbien zurückkommt, in sein Land, wo er immer willkommen ist. Es ist nicht hinnehmbar, den besten Tennisspieler zehn, elf Tage lang so zu behandeln, und ihm dann am elften Tag die gleiche Entscheidung mitzuteilen wie am ersten Tag. In dem sinnlosen Gerichtsverfahren konnte man sehen, wie sehr die Anklage lügt. Sie haben schlicht und ergreifend gelogen. Sie sagen, dass es weniger als 50 Prozent geimpfte Menschen in Serbien gibt, aber es sind offiziell 58 Prozent. Das ist mehr als in vielen anderen europäischen Ländern. Das war ein sinnloses Argument. Sie glauben, dass sie Djokovic gedemütigt haben, aber sie haben nur sich selbst gedemütigt. Er kann in sein Land zurückkehren und jedem erhobenen Hauptes in die Augen sehen."

Schett bewertet Djokovic-Urteil: "Erleichterung für Bevölkerung"

Mats Wilander (siebenfacher Grand-Slam-Turniersieger und Eurosport-Experte): "Ich bin vom Urteil überrascht, geschockt und etwas erschöpft von der Angelegenheit. Novak muss sich ziemlich schlecht fühlen nach dieser Zeit hier. Er findet meine Anerkennung dafür, dass er es versucht hat. Er hat alles unternommen, was möglich war. Aber er kannte die Regeln und die besagen, dass eigentlich nur geimpfte Profis teilnehmen dürfen. Ich halte die Entscheidung des Gerichts für fair. Weltweit sind Millionen von Menschen gestorben und Australien hat über lange Zeit einen vollen Lockdown gehabt. Das Land hat sehr gelitten.

ATP (Profiorganisation im Herren-Tennis): "Unabhängig davon, wie dieser Punkt erreicht wurde, ist Novak einer der größten Champions unseres Sports, und sein Fehlen bei den Australian Open ist ein Verlust für das Spiel. Wir wissen, wie turbulent die letzten Tage für Novak waren und wie sehr er seinen Titel in Melbourne verteidigen wollte. Wir wünschen ihm alles Gute und freuen uns darauf, ihn bald wieder auf dem Platz zu sehen."

EURE MEINUNG ZUM URTEIL IM FALL DJOKOVIC? Richtig Falsch

Barbara Schett (Ex-Profi und Eurosport-Expertin): "Für die australische Bevölkerung war es ein wenig eine Erleichterung. Die meisten Menschen waren dafür, dass er das Land verlassen muss und stimmen nun mit der Entscheidung überein. Viele Spieler sind ebenfalls der Auffassung, dass man Djokovic nicht hätte ins Land lassen dürfen. Aber es besteht auch Einigkeit darüber, dass sich das Ganze zu lange hingezogen hat und es einer schnelleren Entdcheidung bedurft hätte."

Fans argwöhnen nach Djokovic-Urteil: "Abschiebung politisch motiviert"

Podcast Das Gelbe vom Ball - Becker blickt auf Australian Open voraus

Das könnte Dich auch interessieren: Becker erklärt Djokovic: Da kommt ein Serbe und ruiniert die Party”

Becker über Vater von Djokovic: "Über das Ziel hinausgeschossen"

Australian Open Entscheidung im Fall Djokovic gefallen - das sind die Konsequenzen VOR 6 STUNDEN