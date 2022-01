An Sonego hatte Otte eigentlich beste Erinnerungen, bei seinem sensationellen Lauf ins Achtelfinale der US Open im vergangenen September hatte er diesen in der ersten Runde mit einem Viersatzsieg überrascht.

Auch Koepfer war mit einer 3:0-Bilanz ohne jeglichen Satzverlust gegen den 2,11 m großen Opelka ins Match gegangen, doch diesmal fand die deutsche Nummer drei kein Mittel.

Am Mittwoch sind in Melbourne noch Olympiasieger Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 3) und Yannick Hanfmann (Karlsruhe), der auf Superstar Rafael Nadal trifft, gefordert.

Am Donnerstag kämpft auch Routinier Philipp Kohlschreiber (Augsburg) um den Einzug in die dritte Runde.

Alle drei deutschen Teilnehmerinnen im Einzel - Angelique Kerber, Andrea Petkovic und Tatjana Maria - waren hingegen schon in der ersten Runde gescheitert.

