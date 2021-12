Samantha Stosur ist ein Multitalent. Die Australierin holte sowohl im Einzel (1) als auch im Doppel (4) und Mixed (3) Grand-Slam-Titel.

Zumindest ihre Einzel-Laufbahn wird Stosur, aktuell die Nummer 382 in der Weltrangliste, beenden.

Den bis dato letzten Auftritt legte sie bei den US Open im Sommer hin. Stosur unterlag dabei in Runde eins der Estin Anett Kontaveit - gewann dafür aber die Doppel-Konkurrenz an der Seite von Shuai Zhang.

Tennis Zverev selbstbewusst: Besseren Umgang mit der Presse gelernt VOR 3 STUNDEN

Der sogenannte "Happy Slam" von Melbourne soll nun den krönenden Abschluss bilden. "Ich bin so aufgeregt, in ein paar Wochen meine 20. Australian Open zu spielen", so die 37-Jährige.

"Ein riesiges Dankeschön an Tennis Australia für die Möglichkeit, meine Einzelkarriere bei meinem Heim-Grand-Slam zu beenden", schrieb Stosur auf Instagram.

"Es bedeutet mir wirklich viel, vor meiner Familie, meinen Freunden und australischen Fans, die durch dick und dünn mit mir gegangen sind, ins Ziel zu kommen."

Stosur hat noch Pläne im Doppel

Im Doppel allerdings dürften sich die Fans auf weitere Matches des Tennisprofis aus Brisbane freuen.

"Ich plane, den Rest des Jahres im Doppel zu spielen", betonte Stosur, die 62 Wochen lang an Platz eins im Doppel-Ranking stand.

