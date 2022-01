Gegner im Viertelfinale ist in Jannik Sinner (Italien/Nr. 11) der jüngste Spieler, der noch im Rennen um den Titel in Melbourne ist. Der 20-Jährige bezwang im Achtelfinale den Australier Alex de Minaur 7:6 (7:3), 6:3, 6:4

"Ich bin überwältigt, das war zu viel", sagte Tsitsipas: "Das war ein episches Match." Der 24-Jährige bewies vor allem im fünften Satz Nervenstärke, als er Fritz keine Breakmöglichkeit gönnte und selbst eine der zwei sich ihm bietenden Chancen zum vorentscheidenden 5:4 nutzte.

Tsitsipas verbesserte damit seine Fünfsatzbilanz bei Grand-Slam-Turnieren auf 7:5.

"Kompliment an Tsitsipas, der über den Kampf ins Spiel kam", lobte Eurosport-Experte Boris Becker: "Er ist noch nicht in Topform, aber die Einstellung und die Fitness stimmen zu 100 Prozent. Für mich war Fritz fast der bessere Spieler. Vielleicht ist er am Ende an seinen Nerven gescheitert."

Ergebnisse Herren - Achtelfinale Montag:

Herren - Viertelfinale:

G. Monfils (FRA/17) - M. Berrettini (ITA/7)

D. Shapovalov (CAN/14) - R. Nadal (ESP/6)

J. Sinner (ITA/11) - S. Tsitsipas (GRE/4)

F. Auger-Aliassime (CAN/9) - D. Medvedev (RUS/2)



