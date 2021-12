Die Regeln der Australian Open sind eindeutig: Nur geimpfte Profis dürfen beim ersten Grand Slam-Turnier des Jahres in Down Under antreten. Einige Profis sind mit jenen Vorschriften jedoch nicht einverstanden, weshalb nun die ersten Absagen hereintrudeln.

Nachdem mit dem Franzosen Pierre-Hugues Herbert vor wenigen Tagen der erste Profi seine Teilnahme am Turnier abgesagt hatte, verzichtet nun auch Olivia Gadecki.

Die 19-Jährige gilt als australische Nachwuchshoffnung und wäre vom nationalen Tennisverband mit einer Wildcard bedacht worden.

Gadecki möchte sich aber nicht gegen das Coronavirus impfen lassen und verzichtet daher freiwillig auf eine Teilnahme am Major in Melbourne.

Gadecki lässt Chance auf Preisgeld und Weltranglistenpunkte liegen

Der 19-Jährige entgeht mit der Absage nicht nur ein lukratives Preisgeld, sondern auch wertvolle Weltranglisten-Punkte.

Die Entscheidung kommt für viele überraschend. Immerhin konnte sich Gadecki im laufenden Kalenderjahr auf der WTA-Tour etablieren. Das zu Beginn des Jahres ohne Ranking gestartete Top-Talentspielte sich 2021 bis auf Position 237 der Weltrangliste hoch.

