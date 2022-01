Wie die Zeitung "The Age" und "ABC News" berichten, soll die Doppelspezialistin mit einer Befreiung von der Impfung eingereist sein, weil sie sich in den letzten sechs Monaten mit dem Coronavirus infiziert habe. Sie sei nun im selben Hotel wie Djokovic untergebracht worden.

Ob sie ebenfalls gegen die Entscheidung der Behörden vorgeht, ist bislang nicht bekannt.

Ad

Zudem soll es einen dritten Fall eines Turnieroffiziellen geben.

Australian Open Becker hält Djokovic-Entscheidung für "großen Fehler" VOR 4 STUNDEN

Djokovic, der Weltranglistenerste aus Serbien, will weiter mit einer medizinischen Ausnahmegenehmigung beim ersten Grand Slam des Jahres (ab 17. Januar) in Melbourne zu seiner Titelverteidigung antreten. Ein Gericht soll am Montag über die drohende Ausweisung entscheiden.

Das könnte Dich auch interessieren: Kyrgios kritisiert Umgang mit Djokovic: "Das ist wirklich schlecht"

(SID)

Rechtsexpertin zum Fall Djokovic: "Schwierige Entscheidung"

Australian Open Innenministerin wehrt sich: "Djokovic wird nicht gefangen gehalten" VOR 5 STUNDEN