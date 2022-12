Bei der World Tennis League, die nicht Teil des offiziellen ATP- oder WTA-Kalenders ist, handelt es sich um ein erstmalig ausgetragenes Showevent (19. bis 24. Dezember). Bei diesem treten Männer und Frauen gemeinsam in vier Viererteams gegeneinander an.

Djokovic spielt bei den sogenannten Falcons mit Aryna Sabalenka, Grigor Dimitrov und Paula Padosa. Die beiden besten Mannschaften qualifizieren sich für das Finale.

Beim Serben war zuletzt lange unklar, ob er bei den Turnieren in Australien überhaupt an den Start gehen kann.

Somit steht einer Teilnahme des langjährigen Weltranglistenersten bei den Australian Open und anderen Vorbereitungsturnieren Down Under nichts mehr im Weg. Den sogenannten Happy Slam gewann Djokovic bereits neun Mal. Mit einem Sieg in Melbourne könnte der 35-Jährige (21 Titel) bei den Grand-Slam-Erfolgen mit Rafael Nadal gleichziehen (22). Zuletzt gewann Djokovic auch die ATP Finals der besten acht Spieler des Jahres.

