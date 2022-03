Die Reaktionen aus der Sportwelt ließen nicht lange auf sich warten.

Simona Halep schrieb bei Twitter: "Ash, was soll ich sagen, du weißt, dass ich Tränen in den Augen habe, oder? Meine Freundin, ich werde dich auf der Tour vermissen. Du warst anders und besonders, und wir haben einige tolle Momente geteilt. Was steht als Nächstes für dich an? Grand-Slam-Champion im Golf?! Sei glücklich und genieße dein Leben in vollen Zügen."

Auch Mark Webber (Ex-Formel-1-Fahrer) und Tiffany Cromwell (australischer Radprofi) wünschten Barty alles Gute. Andy Murray sagte zum Rücktritt der Nummer eins: "Glücklich für Ash Barty, schade für das Tennis. Was für eine Spielerin." Eurosport.de hat Reaktionen aus der Sportwelt gesammelt.

Sam Stosur

"Gratulation für alles, was du erreicht hast, Ash. Unglaubliche Karriere! Wie Case (Casey Dellacqua, ehemalige Doppelpartnerin von Barty, Anm. d. Red.) schon sagte - du hast es immer auf deine Art gemacht, also ist es gut, dass du deinem Herzen gefolgt und mit dieser Entscheidung noch einmal deinen Weg gegangen bist. Ich kann es kaum erwarten zu hören, was als Nächstes auf dich zukommt, aber in der Zwischenzeit genieße den Ruhestand!"

Kiki Bertens

"Willkommen im Club Ash! Herzlichen Glückwunsch zu einer erstaunlichen Karriere, ich bin so stolz auf alles, was du erreicht hast! Und noch stolzer auf die Entscheidung, die du jetzt triffst. Genieße jetzt die Zeit mit deinen Liebsten und hoffentlich sehen wir uns bald zum BBQ!!!"

Ian Thorpe

"Ich habe selten erlebt, dass ein Sportler so angefeuert wurde wie du bei den Australian Open! Ich hoffe, du wirst beim nächsten Schritt deines Lebens angefeuert."

Marion Bartoli

"Du bist eine Legende, Ash Barty. Viel Glück, bei allem, was kommt! Und du wirst sehen, das Leben im Ruhestand ist eigentlich auch ganz cool."

Sabine Lisicki

"Nein, das war unerwartet... Herzlichen Glückwunsch zu einer brillanten Karriere und dazu, dass du eine unglaubliche Botschafterin für den Tennissport und ein Idol für so viele Mädchen da draußen bist! Ich sende dir viel Liebe und alles Gute für das, was als Nächstes kommt."

Dylan Alcott

"Ash Barty. Eine großartige Tennisspielerin, aber ein noch besserer Mensch. Ein Champion im wahrsten Sinne des Wortes. Ich bin sehr stolz auf dich."

Madison Keys

"Eine unglaubliche Tennisspielerin, aber vor allem einer der nettesten Menschen auf der Tour. Glückwunsch zu einer herausragenden Karriere und viel Glück bei allem, was als Nächstes kommt."

Barbara Rittner

"Wir werden dich und deinen Spielstil so sehr vermissen."

