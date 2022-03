Sie sei sich aber sicher, "dass der Zeitpunkt richtig wäre", um abzutreten und "andere Träume zu verfolgen", meinte die dreimalige Grand-Slam-Siegerin in einem Gespräch mit ihrer früheren Doppelpartnerin Casey Dellacqua, das sie auf der Plattform veröffentlichte.

Erfolg sei für Barty, zu wissen, "dass ich absolut alles gegeben habe". Sie sei "erfüllt" und "ich weiß, wie viel Arbeit es braucht, um das Beste aus sich herauszuholen".

Dennoch sei es "so, dass ich das nicht mehr in mir habe", sagte die 25Jährige: "Ich habe nicht mehr den physischen Antrieb, das emotionale Verlangen und irgendwie alles, was man braucht, um sich auf höchstem Niveau herauszufordern."

Sie wisse einfach, dass sie "absolut verbraucht" sei: "Ich weiß, dass ich körperlich nichts mehr zu geben hatte und das ist Erfolg für mich".

Ashleigh Barty zuletzt bei Australian Open erfolgreich

"Danke, dass du eine unglaubliche Botschafterin für diesen Sport und für Frauen auf der ganzen Welt bist", schrieb die WTA auf Twitter: "Wir werden dich so sehr vermissen, Ash."

Die Australierin führte die Weltrangliste mehr als zwei Jahre lang an. Bei den Australian Open hatte sie Ende Januar für den ersten Heimsieg seit 1978 in Melbourne gesorgt. Sie ist zudem auch aktuelle Wimbledonsiegerin, 2019 hatte Barty die French Open gewonnen.

Zuletzt hatte die Nummer eins auf eine Teilnahme an den prestigeträchtigen Turnieren in Indian Wells und Miami verzichtet.

(SID)

