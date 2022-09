Er werde hart arbeiten, um eines Tages so erfolgreich zu werden wie die "Big Three". "Sie inspirieren mich, zu versuchen, sie einzuholen", sagte Alcaraz.

Nadal, Djokovic und Federer vereinen 63 Grand-Slam-Titel im Einzel, wobei Alcaraz' Landsmann Nadal mit 22 Titeln an der Spitze steht.

Neben den US Open gewann Alcaraz in diesem Jahr jeweils zwei Masters-1000- und ATP-500-Titel. Nach seinem Finalsieg in New York gegen Casper Ruud wurde er mit 19 Jahren der jüngste Weltranglistenerste im Herren-Tennis.