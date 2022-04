Ursprünglich hätte die 23-malige Grand-Slam-Siegerin Serena Williams die Gegnerin der 31-Jährigen sein sollen.

Doch im vergangenen Jahr wurde bekannt gegeben, dass Kerber Wozniackis letzte Konkurrentin auf dem Tennis-Court sein wird.

Ad

Unter dem Motto "The Final One" war das Match in Kopenhagen über die Bühne gegangen.

Tennis Skandal bei Tennis-Turnier: Jungprofi schlägt Gegner ins Gesicht VOR 18 STUNDEN

Zahlreiche Weggefährten, darunter auch ihr Vater Piotr Wozniacki, sowie andere dänische Sportstars wie Golfer Lucas Bjerregard oder die Musikband Lukas Graham zollten Wozniacki vor Ort in der Arena ihren Respekt.

Caroline Wozniacki mit ihrem Vater Piotr Fotocredit: Imago

Die 31-Jährige hatte in ihrer Laufbahn einen Grand-Slam-Sieg, bei den Australian Open 2018, gewinnen können und war 71 Wochen die Nummer eins in der WTA-Weltrangliste. Insgesamt holte sie auf der Damen-Tour 30 Titel.

Angelique Kerber trainiert mit Schauspielstar Mads Mikkelsen

Für Kerber hatte der Ausflug nach Dänemark aber auch ein weiteres Highlight parat. Die 34-Jährige postete auf Social Media Trainingsfotos mit niemand geringerem als dem dänischen Schauspielstar Mads Mikkelsen, der unter anderem in Filmen wie James Bond 007: Casino Royale, Doctor Strange und Rogue One: A Star Wars Story mitgewirkt hatte.

Zu ihrer Trainingssession mit dem 56-Jährigen schrieb Kerber bei Instagram: "Habe hier in Dänemark einen talentierten Doppelpartner gefunden."

Für Wozniacki wiederum geht es jetzt endgültig zurück in den Tennis-Ruhestand. 2019 hatte die Dänin den ehemaligen NBA-Spieler David Lee geheiratet. Im vergangenen Jahr kam die gemeinsame Tochter Olivia zur Welt.

Caroline Wozniacki und Angelique Kerber Fotocredit: Imago

Das könnte Dich auch interessieren: Eklats um Kyrgios und Zverev - ATP warnt die Tennis-Flegel

Ende einer großen Karriere: Die letzten Ballwechsel von Wozniacki

Tennis Nach langer Verletzung: Diese Ziele hat Thiem für sein Comeback GESTERN AM 05:40