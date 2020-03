"Natürlich mache auch ich mir unzählige Gedanken, was gerade los ist", sagte Kerber weiter.

Es komme nun vor allem darauf an, "dass wir als Gemeinschaft funktionieren und unsere eigenen Interessen jetzt zurückstellen", sagte die frühere Nummer eins der Welt:

" Das sind wir auf jeden Fall den Menschen schuldig, die momentan Tag und Nacht für uns arbeiten, damit wir durch die schwere Zeit kommen. "

Nach ihrem Achtelfinal-Aus bei den Australian Open im Januar in Melbourne hatte Kerber wegen einer Oberschenkelverletzung nicht mehr in gewohntem Umfang trainieren können: "Ich versuche, fit zu bleiben, meine Übungen zu machen, auf andere Gedanken zu kommen, um auch meinen Kopf ein bisschen frei zu kriegen." Natürlich gehe sie in der aktuellen Situation "nicht vor die Tür".

Wann die WTA Tour ihren Spielbetrieb wieder aufnimmt, ist fraglich. Derzeit pausiert die Frauentour bis zum 7. Juni.

(SID)

