Auch die Personen, die durch das Coronavirus einen geliebten Menschen verloren haben oder selbst infiziert sind, vergaß Nadal in seiner Botschaft nicht. Der 33-Jährige meinte:

" Abschließend schicke ich viel Kraft an die Familien der Infizierten und am Coronavirus verstorbenen Personen. Ich kann nur sagen, dass es uns leidtut, dass wir darauf vertrauen, so schnell wie möglich durch diese schwierigen Zeiten zu kommen. "

Es gebe in dieser Krise aber auch "positive Dinge", so Nadal. "Wir zeigen uns als ein vereintes Volk. Viele Unternehmen tragen ihren Teil dazu bei und die Bürger halten sich an die Regeln, um die Pandemie so schnell wie möglich einzudämmen", lobte der Spanier seine Landsleute.

Das Land auf der iberischen Halbinsel gehört in Europa zu den am härtesten vom Coronaviurs betroffenen Ländern. Laut John Hopkins University waren bis Sonntag über 28.000 Menschen mit dem Virus infiziert. Mehr als 1.700 Personen starben an der Krankheit.

