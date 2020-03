Die frühere Nummer drei der Welt sieht im Gegensatz zu seiner Zeit eine Veränderung in der heutigen Spielweise.

Der Stil der jüngere Generation unterscheidet sie von den erfahrenen Spielern.

" Was ich sehe, ist, dass die Jüngsten ein Tennis mit viel mehr Kraft, aber mit viel weniger Taktik und viel weniger Kopf spielen. Das unterscheidet sie von den Größten. "

Diese "Größten" sind für ihn Rafael Nadal, Novak Djokovic und Roger Federer, die seit knapp 15 Jahren den Tennis-Sport dominieren.

"Für die Anzahl der Jahre müssen sie die einzigen drei in der Geschichte sein, die schon so lange spielen. So viel Zeit und auf diesem Niveau. Es ist erstaunlich, denn ich war da drin und weiß, welches Opfer es erfordert. Es ist fantastisch“, schwärmte Nalbandian von den sogenannten "Big Three".

"Ein permanenter Wahnsinn"

Ein entscheidender Punkt dieser einzigartige Ära sei es, dass die drei Ausnahmekönner weitestgehend verletzungsfrei geblieben seien - im Gegensatz zu Nalbandian. "Eigentlich bin ich zurückgetreten, weil die Schulter es mir nicht erlaubte, weiterzuspielen“, erklärte der Argentinier seinen Rücktritt.

Sein Abtreten von der großen Bühne bereut der elfmalige ATP-Turniersieger keineswegs. "Der Strudel des Tennis ist sehr groß, es ist ein permanenter Wahnsinn", so der Ex-Profi.

